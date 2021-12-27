邱國正：不會廢刺槍術 有其必要性 17:052021/12/27 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部長邱國正今列席立法院國防委員會審查國防預算。（ 本報資料室） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸軍司令徐衍璞上將推廣進階刺槍訓練，國防部長邱國正上午在立院受訪表示，國防部不會廢除刺槍術，國軍自我防衛不管是刺槍、防身術或奪刀奪槍，都有其必要性，「不能講單方面的研判將來用不到，我怎麼知道用不到」 國防委員會今日審查國防預算，民進黨立委蔡適應認為，現代戰爭強調指管通資情監偵、精準打擊等項目，刺槍術並非核心戰訓本務首要，因此提案減列陸軍司令部的訓練業務預算600萬元。今天立院國防委員會審國防預算，目前審查進度，尚未處理這項提案。 柯建銘親提復議 總預算案拉回委員會 橫行 霸道 獨裁 民進黨立院黨團突襲 總預算逕付二讀 #刺槍術 #立院 #刺槍 #訓練 #國防委員會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 專家斥亂搞 法律、預算案混為一談 04:102021/12/23 焦點要聞 綠拋修憲綁大選 藍諷雙標自打臉 04:102021/12/27 政治要聞 台灣醫務管理學會副秘書長 王美純 醫管師認證 爭取立法通過 04:102021/12/25 產業特刊 雄二雄三飛彈實彈射擊數量少 立委提案減列明年度預算要求海軍重視 11:472021/12/26 政治 海軍明年敦睦遠航能否成行變數大 立委提案凍結部分預算 14:332021/12/26 政治 江少慶花蓮訓練 享受一個人的武林 04:102021/12/26 運動天地 陳柏惟被罷免還在立院慶生 葉毓蘭怒嗆林志嘉 13:472021/12/27 政治 民進黨總預算逕付二讀 侯友宜：違反民主精神不可取 10:472021/12/22 政治 回鍋角逐立院大黨鞭 林為洲：讓黨團得分 我這方面還行 10:242021/12/23 政治 新制教召 陸軍明年接訓1萬400人 15:382021/12/27 政治 民進黨急什麼 藍諷擔心網軍斷炊 04:102021/12/23 焦點要聞 政治熱門新聞 台中補選 吳子嘉預測結局 她爆「前線」消息 - 政治 連勝文現身顏寬恒競選總部嗆爆「某些人」 釣出在地人回應 - 政治 台中補選倒數 郭正亮預估顏寬恒、林靜儀票數 - 政治 顏寬恒、林靜儀陸軍對上空軍誰贏？台中人黃暐瀚吐6字 - 政治 「論文門」重大進展？彭文正收到一封信：跌破眼鏡 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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