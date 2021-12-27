陸軍司令徐衍璞上將推廣進階刺槍訓練，國防部長邱國正上午在立院受訪表示，國防部不會廢除刺槍術，國軍自我防衛不管是刺槍、防身術或奪刀奪槍，都有其必要性，「不能講單方面的研判將來用不到，我怎麼知道用不到」

國防委員會今日審查國防預算，民進黨立委蔡適應認為，現代戰爭強調指管通資情監偵、精準打擊等項目，刺槍術並非核心戰訓本務首要，因此提案減列陸軍司令部的訓練業務預算600萬元。今天立院國防委員會審國防預算，目前審查進度，尚未處理這項提案。