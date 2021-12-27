用穢物抹汽車挨告 台北地檢署：不構成毀損獲不起訴 17:112021/12/27 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 杜姓男子指控邱姓女子毀損，在他的車門把手、照後鏡上塗抹糞便，但台北地檢署認為，車輛經過沖洗後即可還原，邱女不構成毀損罪，將她不起訴處分。台北地檢署。本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 杜姓男子指控邱姓女子毀損，在他的車門把手、照後鏡上塗抹糞便，但台北地檢署認為，車輛經過沖洗後即可還原，邱女不構成毀損罪，將她不起訴處分。 杜男在今年10月6日、10月20日、11月3日發現他的車門的把手、照後鏡沾染糞便，他報警處理，警方根據路口監視器，查出邱姓女子所為，杜男認為邱女不滿停在路邊的機車被人移動，因而對其報復毀損。 雷諾汽車和華晨中國在陸合資公司 啟動重組 好大的酒膽！KTV酒客爛醉對警方叫囂、推擠 還毀損巡邏車 #毀損 #構成 #穢物 #汽車 #挨告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全年成長兩位數可望達陣 時碩 2022營收獲利再衝鋒 04:102021/12/25 證券．權證 中華汽車 開發職場馬蓋先 04:102021/12/23 時尚消費 美經濟再有恐怖泡沫出現！專家曝這種資產超危險 15:102021/12/27 財經 和泰再贈捐血車 為台灣醫療獻心力 04:102021/12/23 投資理財 紘通 取得ROKA亞洲獨家代理權 04:102021/12/27 投資理財 泰鼎稼動率回穩 敬鵬訂單滿載 18:002021/12/25 財經 疫情衝擊供應鏈 英國汽車產量連五個月下降 19:012021/12/23 財經 車用夯 騰輝2022續揚 04:102021/12/27 證券．權證 稱「下流側翼」挨告 宅神平安夜秀不起訴處分書 狠酸周玉蔻 10:262021/12/24 政治 信徒燒解籤簿挨告喊冤「神明託夢指示」廟方擲筊請示土地公 13:342021/12/25 社會 權證星光大道－中國信託證券 中鋼 外資調節投信挺 04:102021/12/24 證券．權證 社會熱門新聞 高雄3度酒駕男撞一家4口 爸爸及大女兒多處骨折手術中 - 社會 夫妻迷上交換性愛趴 他「私約」女炮友慘了 - 社會 高雄BMW男撞一家四口 法務部長說話了：從重量刑 - 社會 獨家》高雄BMW酒駕男竟做這一行 熟客都叫他「店長」 - 社會 陸男買春連做20分鐘 48歲應召女「一般人都5分鐘」遭打 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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