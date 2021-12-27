杜姓男子指控邱姓女子毀損，在他的車門把手、照後鏡上塗抹糞便，但台北地檢署認為，車輛經過沖洗後即可還原，邱女不構成毀損罪，將她不起訴處分。

杜男在今年10月6日、10月20日、11月3日發現他的車門的把手、照後鏡沾染糞便，他報警處理，警方根據路口監視器，查出邱姓女子所為，杜男認為邱女不滿停在路邊的機車被人移動，因而對其報復毀損。