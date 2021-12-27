一名網友在臉書貼出一碗白色液狀食物，大讚超好吃，沒想到照片曝光後評價兩極，有人形容，碗中的半凝固白色物體，乍看很像嘔吐物，不過有老饕一看直喊「神級美食」，引起熱議。

這名網友在臉書社團《爆廢公社》PO照表示「請問該怎麼說服朋友這真的不是嘔吐物，而且還超好吃？」從照片中可見，一碗中式傳統鹹豆漿，裡面還加了油條，不過乍看之下有點像糊狀的豆花，因此被部分人形容賣相不佳，很像嘔吐物。

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「鹹豆漿我真的沒辦法」、「我知道不是嘔吐物，但我就是連一口都沒辦法嘗試」、「怎麼看都像喝醉後的產物」、「很像嘔吐物」、「這跟我兒子喝完奶跟一堆食物一起吐出來的有99%像」。

不過也有不少老饕反駁「鹹豆漿超讚」、「不懂的就不懂啦」、「胡椒、辣蘿蔔、白醋、香油完美搭配」、「很好吃的」，有內行人指出，雖然外貌有點不討喜，但美味就是百吃不厭，並建議一定要加辣油、油條、蔥花、菜脯及小魚乾，再加一點白醋，一秒變成超好吃的神級美食。

鹹豆漿是由微凝固的豆漿再沖入熱豆漿而成，通常會添加醋及醬油調味，並放上油條、菜脯及蔥花等點綴，食用時由碗底往上攪拌，微凝固的豆漿則會變成細碎的豆花狀，不僅有許多國人喜愛，甚至意外紅到日本，有媒體報導，在日本的食譜網站，鹹豆漿一度超越珍珠奶茶成為熱搜。