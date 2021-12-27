未來購屋族想貸到史上最低的1.31%房貸利率將愈來愈難，部分公股銀行已將房貸利率調高到1.35%以上，還有的公股銀行可能會在農曆年後跟進，有房仲業者坦言，目前購屋貸款條件都不大好，即使首購房貸也會嚴加控管，不過，有網友在PTT房屋版表示，比起利率，成數比較重要，利率跟房價漲幅相比，根本不值得一提。

央行日前祭出第四波信用管制，針對房貸採取更緊縮的措施，配合政府打炒房，公股銀行近期也採取緊縮措施。綜合媒體報導，包括一銀、彰銀已將房貸利率調高至1.35%以上，兆豐銀也可望在農曆年後調升，但仍有1.31%的房貸利率，土銀、華銀目前也仍有1.31%的房貸利率，但未來會視市況進行檢討。

根據估算，如果以貸款總額1000萬元，年限20年，1.31%房貸利率計算，每個月本息攤還金額為4萬7386元，調高到1.35%，每月本息攤還則為4萬7568元，相當於每個月房貸負擔增加182元。

對於最低房貸利率1.31%未來可能越來越難貸得到，網友反應並不激烈，不少網友留言表示，「比起利率我覺得成數比較重要」、「貸款年限和成數比較重要」，有網友就表示，如果是利率1.31%、貸8成，以及1.35%、貸85成，他會選後者；還有網友直言「利率跟房價漲幅根本不值一提」、「利率差不多真的還好，成數真的比較重要」。

網友也在PTT房屋版指出，銀行是鑑價和成交價孰低計算擔保品價值，現在銀行鑑價保守，鑑價的8成可能是成交價的6-7成，不過，也有一位網友留言說「鑑價沒保守啊 我的銀行鑑價都超過實際成交價了」。