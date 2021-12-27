花蓮新城鄉公所邀請原住民藝術家撒部‧噶照，利用田土、水泥及鋼筋等，以曼波魚為意象，打造「徜徉曼波」公共藝術，吸引遊客盪鞦韆拍照打卡。（羅亦晽攝）

花蓮縣新城鄉是曼波魚的故鄉，鄉公所邀請原住民藝術家撒部‧噶照，在七星潭打造具地方文化代表性的公共藝術「徜徉曼波」，民眾坐上作品上的鞦韆輕輕擺盪，有如被曼波魚帶著暢遊太平洋的感覺，盼未來能成為打卡新地標，吸引更多遊客造訪。

新城鄉公所今年9月邀請豐濱鄉港口部落藝術家撒部‧噶照，以新城鄉最具代表性的曼波魚為輪廓，周邊以海浪為造型，象徵曼波魚生於海洋，守護海洋，在七星潭旁打造「徜徉曼波」公共藝術，日前甫完工啟用，由於造型特殊，且中間還有鞦韆，吸引許多遊客拍照打卡。

新城鄉公所表示，撒部·噶照從事創作10餘年，擅長漂流木雕塑，並結合多元媒材創作大型裝置藝術，其作品風格呈現海洋波浪線性流動感，紮實結構與細緻紋理，蘊涵著對土地情感，是台灣原住民當代藝術界閃耀青壯年創作者之一。

「徜徉曼波」主要以鋼筋、鐵網、田土、水泥、鐵鏈及木頭等材質製成，長1000公分、寬100公分、高500公分，整體形塑出曼波魚在海中游動時左右擺動，好像搖曳著身軀輕舞曼波的感覺，而藝術品中間的鞦韆，隨海風搖曳擺盪，婀娜多姿，民眾坐上去，彷彿和曼波魚一同暢遊太平洋，感受與海的相戀。

新城鄉長何禮臺表示，七星潭沿岸碧海藍天的背景美麗壯觀，期許「徜徉曼波」能成為風景區的新打卡點，促進花蓮的觀光發展。另提醒遊客鞦韆限重100公斤，不得雙載，呼籲民眾共同維護藝術家的作品。