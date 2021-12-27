台南市計程車費率14年沒有調整，經計程車公會及職業工會多方爭取，市府召開審議會討論後，決定從明年1月27日0時起，與高雄市同步實施新費率。市府交通局表示，新費率的起跳運價從原本1.5公里85元，調整為1.25公里85元；續跳運價則由每250公尺改為200公尺加收5元。

此外，計時運價部分，車速5公里以下原本累計3分鐘，改為每100秒加收5元；夜間加成費率仍維持日間運價多收2成的計算方式；附加費用部分，取消原訂開行李廂加收10元的規定，另增加如遇台南市政府公告全區停止上班日颱風豪雨假時，加收50元；至於每年都實施的春節運價加成，此次也明文規定，以假期最後一日（含）往前推算10天內加收50元。

交通局長王銘德認為，台南市區範圍小，計程車以短途旅客占多數；經過精算，搭乘6公里內平均調幅約為9％。以台南火車站到花園夜市，將從115元調整為125元；台南火車站到安平則從175元調整為200元。

王銘德還指出，北北基、台中、桃園等直轄市，已分別於2015、2016及2019年陸續調整計程車費率，此次調整考量台南、高雄兩地往來密切，也協調兩市同步實施，未來搭車計費方式也相同，將有助於兩地往來的交流便利。