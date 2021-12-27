印尼政府指出，正考慮使用棕櫚油的出口稅收，來補貼自己國內食用油市場。藉此，該國希望能控制住尚未失控的通貨膨脹。

全球上棕櫚油最大的產地以及出口國的印尼，一直受益於大宗物資價格居高不下，進而推動出口頻創紀錄。與其它國家相反的是，迄今為止，印尼是少數幾個尚未被高漲的通膨所影響的國家。

印尼11月通膨僅1.75%，雖創17個月以來最高紀錄，但仍低於當地央行2%至4%目標區。不過，印尼國內食用油價格大漲，卻可能會讓民眾買不下手。根據印尼官方數據，最新的可食用棕櫚油平均售價年增逾40%以上，每公升達1.78萬印尼盾，約1.25美元，遠高於當地政府訂出的參考價1.1萬印尼盾。

據悉，印尼政府將以每公升1.4萬印尼盾的售價，拋售高達1100萬公升的食用棕櫚油。倘若屆時這些食用油的市價還是拉不下來，印尼政府就會使用棕櫚油出口稅金當作補貼金。

不過，這只是印尼政府的一種想法，尚未實際去施行。同時，補助金也僅提供給年消費量約200萬公噸的中大盤商。若再計入散戶市場，印尼一年食用油的總消費量大概有800萬公噸。

印尼政府認為，食用棕櫚油與大豆沙拉油之間的價格差異太大，而作為原料用的粗棕櫚油(CPO)售價已趨緩，表示彼此間價差也可望縮小。印尼政府強調，將確保自己民眾都有便宜的食用油可以吃。