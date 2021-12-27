央行將於29日赴立法院備詢，立院財委會將審查央行111年度預算。據央行最新出爐「111年度業務計畫及營業預算報告」顯示，央行110年度截至11月30日之營業總收入為新台幣2869億5145萬元，營業總支出為1037億4848萬元，收支相抵後，盈餘為1832億297萬元。

若以15家金控今年前11月獲利作為比較，15家金控獲利龍頭為富邦金的1408億元；而央行公布的前11月獲利為1832億元，央行獲利仍領先金控獲利王一大截。

央行最新報告顯示，111年度預算盈餘為新台幣1534億622萬元。除提存法定等公積307億542萬元外，餘數連同以前年度累積盈餘523億元共計1750億80萬元，悉數繳交國庫官息紅利。

央行指出，央行資產收益及利息支出均具有不確定性。央行以穩定物價及促進金融穩定為主要營運目標，營運特性須考量總體經濟面，盈餘受國內外金融情勢影響甚鉅，具有高度不確定性。外幣資產運用收益為本行營業收入主要來源，影響收益之各項因素，包括營運量、主要外幣利率及匯率，均非本行所能完全掌握；另營業支出則受本行沖銷性措施以及國內利率調整變動影響，因此，亦具有不確定性，此為各國央行面臨的問題。

央行報告顯示，去年初以來，受肺炎疫情影響，主要國家公債殖利率大幅下跌，本年迄今美國經濟雖逐步復甦，殖利率略有回升，惟仍未回到以往水準，目前國際市場利率仍維持於低檔，如美元、歐元及日圓利率均遠低於央行111年度預算外匯資產收益率1.78%，影響盈餘之達成。