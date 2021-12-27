澳洲周一單日新增確診數再度創下新高記錄，並通報首例Omicron變種病毒致死病例，不過該國政府並未因此實施新的限制措施，稱目前住院率仍然不高。

這名因感染Omicron變種病毒而病歿的80多歲男子原本就有一些健康狀況，其死亡也意味著澳洲疫情又走到了另一個沒人樂見的里程碑。在這將近兩年來歷經封了又解、解了又封的生活後，澳洲好不容易在疫苖接種率達標後開始重啟經濟，但由於爆發新一波疫情，該國政府不得不暫緩部分分階段開放的計畫。

新南威爾斯州衛生流行病學專家Christine Selvey在政府發布的影片中表示，這是新南威爾斯第一個已知與Omicron病毒相關的死亡病例。除了這名男子，澳洲周日還有另外6名因感染新冠病毒而死亡的病例。

Omicron變種病毒開始在澳洲快速傳播，使其近來確診數急速反彈，持續改寫疫情爆發以來的最高記錄。根據路透社就各州數據的估算，周一澳洲全國新增10186個確診病例，為這場大流行病爆發以來單日確診數首次突破10000例，其中大多數出現在雪梨所在的新南威爾斯州，以及墨爾本所在的維多利亞州。

儘管感染數急飆，但目前為止澳洲當局仍只願恢復部分限制措施，並拒絕走上封鎖的回頭路。此外，為了防禦Omicron病毒，澳洲已經將接種加強劑間隔時間從6個月縮短到4個月，且很快可能就會縮減到3個月。