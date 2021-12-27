響應環保理念，元大投信行動向來不落人後，自今年10月率業界之先推出極具創新的全方位理財APP-「元大基金先生」，深獲投資人好評，上架短短兩個月快速累積用戶。在耶誕佳節氣氛濃厚的12月25日及26日，元大投信參與東森超視「有愛大聲唱」演唱會擺攤活動，透過寓教於樂的方式向現場民眾推廣「元大基金先生」，也獲得熱烈迴響。

元大投信本次以「存好股、找元大」為擺攤主題，在耶誕節的歡樂氣氛中，結合魔術表演、打卡拍照等活動，吸引民眾關注元大投信優質的台股基金產品，包括「國民ETF」元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、高人氣台股基金-元大台灣高股息優質龍頭基金，以及「元大五小福基金」元大多福基金、元大卓越基金、元大高科技基金、元大經貿基金、元大2001基金，同時推廣「元大基金先生」的特色及優勢，迅速累積APP下載數及註冊人數。

元大投信向來積極落實環保，並善用金融創新影響力，推動投資行為數位化，達到節省資源目標。新推出的「元大基金先生」將投資人挑基金和ETF常用的功能整合為一，備受投資人好評，用戶快速成長，逐漸成為基金族買基金優先使用的投資助手。

無論是想買「國民ETF」0050、0056，或是月月配息的元大台灣高股息優質龍頭基金（本基金之配息來源可能為收益平準金），投資人只要在「元大基金先生」動動手指，便能查詢配息紀錄、基金淨值走勢等重要資訊，若已經是元大投信ETF的投資人，還能查詢個人過去參與ETF配息的歷史明細，這項連券商、銀行都無法提供的ETF及基金整合查詢服務，大大幫助領息族規畫現金流。

凡已經開立元大投信基金理財帳戶的老朋友，12月31日前下載「元大基金先生」並成功登入，享有獲贈Line Point 20點的好康。新朋友年底前下載「元大基金先生」進行會員註冊，並在活動網頁登錄資料，也將獲贈Line Point 20點；老朋友、新朋友獲贈點數每人皆限乙次。

另為鼓勵投資人使用服務功能，12月31日前成功登入元大基金先生APP的「早鳥」用戶，將享有「2022全年」透過APP線上定期定額申購元大系列基金，皆享有終身手續費優惠。

在明年元旦至2月28日期間成功登入APP的「晚鳥」用戶，則享有2022上半年APP線上定期定額申購元大系列基金，終身享手續費優惠。愈早登入「元大基金先生」享有愈長的申購優惠期！

「元大基金先生」以「簡易、直覺、快速」為使用者體驗介面的設計精神，突破資產管理業傳統九宮格式的APP設計，簡化呈現資訊，讓基金新手、老手都能輕鬆上手。在蘋果IOS和安卓APP下載平台，上線不到兩個月已獲得近千人的滿分好評，網友認為「容易找到需要的投資資訊」，是「元大基金先生」最大優勢。