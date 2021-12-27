全台最大即時外送平台foodpanda搜羅年度外送訂單數據，從美食外送、生鮮雜貨及各型態的外送需求，進一步分享消費者在外送訂單上的趣味行為與特殊觀察，發現2021年度熱門餐飲總冠軍換人當，去年冠軍甜不辣退居第二。今年疫情也直接影響消費者點餐習慣，健康餐盒外送訂單年度成長超過2倍、生鮮雜貨外送更異軍突起，便利性及多元性成為消費者採購重點。

2021年，foodpanda持續專注於提供消費者即時多元外送服務，今年合作店家更正式突破 8 萬家，服務涵蓋超過全台90％人口。今年也更致力於人口密集區深度佈點，從北到南外送服務不間斷，美食生鮮需求輕鬆點快速送。

foodpanda匯集全台外送訂單數據，今（27）公布2021年度外送美食排行前三名為奶茶、甜不辣、鍋貼。今年全台外送訂購的奶茶量加起來已超過千座台北101，更擠下去年冠軍甜不辣以及第三名鍋貼，首度成為年度熱門餐飲第一名。進一步觀察全台各縣市熱門餐點，北抵基隆，南至屏東，有將近半數縣市的熱門餐飲冠軍都是奶茶，成為台灣消費者不分南北的最愛年度餐飲榜首。foodpanda同時發現到部份縣市的代表性食物榜上有名，如嘉義市火雞肉飯及新竹貢丸湯，都是大家到當地必點的的外送好選擇。

除年度餐點多以台灣傳統小吃為主，消費者訂購外送的「餐點類型」更貼近日常，以台式小吃、速食以及手搖飲料稱霸年度排行。可見消費者在外送選擇上，「傳統口味」與「方便快速」為消費者考量重點。改變2021年的最大事件──疫情，不僅翻轉生活型態，更直接影響消費者對健康意識的省思。歷經數個月的宅家工作，外送訂單更有驚人發現。foodpanda指出，健康餐店家今年訂單量較前一年有翻倍以上成長，推測與今年疫情升溫，部分消費者更注重自身健康，轉而選擇減油、少鹽的飲食習慣有關。

據foodpanda統計，旗下雲端超市品牌pandamart熊貓超市年度熱賣商品前三名分別是雞蛋、鮮奶及雞胸肉。三者皆為強調新鮮的冷藏食材，直接挑戰外送的運送時。pandamart熊貓超市顛覆市場過往以冷凍品為外送市主力的模式，藉由強大營運動能，各式生鮮商品平均20分鐘便能快速送到消費者手中，免去臨時採買或是家中屯放空間不足的煩惱，成為消費者的第二個冰箱。

foodpanda首度公開pandamart熊貓超市年度「店王」，分別為台北內湖店、台中中清店及台北中山店，都是人口高度聚集的區域。進一步觀察消費習慣發現，三間門市訂單高峰都落在傍晚時分，推測是上班族於接近下班時便先行採買，到家即可開始料理，省下自行採購及等待外送到府的時間，利用外送達成智慧選購、快速到貨的目的。為滿足更多消費者對生鮮雜貨的即時外送需求，pandamart熊貓超市不僅止於都會區或人口密集處開設，更陸續拓點面向潛力消費區，例如彰化員林、高雄岡山及新北土城，分別於今年下半年陸續展店，佈點深入每一縣市，建構綿密完整外送網絡，生鮮食材輕鬆點快速到。

自2019年底啟動生鮮雜貨外送以來，foodpanda持續與全台各大通路品牌合作，成為全台唯一囊括四大便利超商、兩大藥妝品牌以及眾多量販超市的即時外送平台。觀察今年生鮮雜貨外送數據，發現多數訂單集中於便利商店、保健藥妝與超市賣場三大商店類型，而採買商品則包羅萬象，顯見消費者已逐漸習慣利用外送訂購日常用品，成為生活補給新常態。

foodpanda更從訂單大數據中，發現許多有趣的外送小秘密：－貓奴更愛叫外送：不只外送美食，毛小孩的需求也都能外送到家。觀察寵物商品訂購數據，發現養貓的消費者更常使用foodpanda外送解決「貓主子」的生活需求，舉凡各式貓罐頭、肉泥及鏟屎官必備齊的貓砂等貓咪相關用品，都在銷售榜單中名列前茅。

吐司為烘焙類外送NO.1。foodpanda統計各式烘焙商品銷量，年度熱銷排行前三名為吐司、菠蘿麵包及紅豆麵包。觀察發現鬆軟可口的香甜麵包最受歡迎，吐司類方便隨時吃一口止饑，菠蘿麵包和紅豆麵包則滿足甜點控的喜好，榮登年度烘焙類最受歡迎前三名。

今年5月至8月疫情升溫期間，宅在家不僅體重上升，「連結」次數更大量提昇，成人用品外送銷量較平常提升將近20％，除了常見點購的保險套外，潤滑液訂單量也有直接上升。另外， foodpanda觀察成人商品訂單發現，消費者最常下訂的時段落在每天晚上9點至半夜12點，占全天訂單量超過四分之一，可見夜晚仍是「成人運動」主要時段。