77歲婦拜神後突失神 警請谷歌大神助返家

77歲的蔡姓婦人日前到距離住家350公尺外的宮廟附近走走，返家時因下雨加上天色昏暗，走出廟門沒多久就迷路，一路走到2公里外的東區才向路人求助。因蔡姓婦人只記得自己姓名跟住家的外觀模樣，員警查出其住家可能地址後，靈機一動透過街景地圖讓她確認，更熱心將行動不方便的蔡姓婦人送返家，她感激地直向警方道謝。

台中市警察局第三分局東區分駐所所長張竣詒、警員蔡孟涵日前晚間執行巡邏勤務時，獲報前往東區振興路協助迷失老婦人，77歲家住太平的蔡姓婦人表示，她下午出門賣回收物後，順便到住家附近的宮廟拜拜，卻因為下雨加上天色灰暗，一走出宮廟就迷路，想回家也找不到方向，最後走不動了，才向路旁的民眾問路。

蔡姓婦人僅記得住家外觀及自己的名字，對於能不能順利回家顯得有點擔心，員警耐心安撫要她放心，承諾一定會幫她找到回家的路。員警透過警用系統查出其可能居住的地址，為讓蔡姓婦人辨認，所長靈機一動，開啟GOOGLE街景地圖輸入地址，蔡婦一看到畫面就說：「對，我家是這一棟！」

據蔡姓婦人表示，平常與她同住的兒子去上班時，她都會出門走走當作運動，以前鮮少發生迷路的狀況，今年記憶力才開始大不如前，有時突然會忘記返家的路，今年7月時也曾迷路一路走到北屯去。員警也特別提醒她，如果近期常有走失的情形，可請向市政府的社會局申請「防走失手鍊」，或是隨身攜帶寫有住家資訊的小紙片，以防下次走失的時候，讓警方快速協助返家。