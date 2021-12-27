Karencici暌違3年即將推出第二張創作專輯《99％ Angel》，新歌〈花園裡的流星雨〉是她藉音樂致敬2001年風靡全亞洲的經典偶像劇《流星花園》，抓耳的旋律及充滿浪漫偶像劇情節既視感的歌詞，帶領聽眾一起陷入20年前的青春回憶殺。Karencici表示當初設定要創作一首大家都可以跟著合唱的歌曲，腦中便立刻湧現靈感，要以自己小時候非常入迷的《流星花園》為主題：「我非常喜歡這部戲，除了F4很帥，看到杉菜帶著男孩子氣的性格，不是大家印象中女生可愛軟弱的形象，這和我很像，所以很有共鳴。」

Karencici在〈花園裡的流星雨〉MV飾演杉菜，並找來獲得金馬獎最佳新演員的范少勳與另外三位新演員再現F4。導演不僅復刻當時主要角色的妝髮造型，連同「流星花園」裡的經典橋段也努力重現，包括Karencici在舞會上耍脾氣彈鋼琴、范少勳把「Sense」口誤成說成「Size」等，他直言十分喜歡MV裡綁髮帶的打扮，笑說：「我好像真的有點像道明寺，加上要一本正經地講錯話，覺得特別有趣。」這次拍攝MV也讓曾經幻想當杉菜的Karencici直呼圓夢：「我根本就是身在偶像劇裡啊！」喊話邀請《流星花園》粉一起看MV尋找當年追劇的回憶。

然而，初次挑戰演戲的Karencici拍攝當下心情非常緊張，好在有范少勳貼心給予建議才能順利克服：「拍到一場要浪漫凝視對方、摟腰慢舞的戲時，我因為太害羞而一直閃避范少勳的眼神，他就建議我把視線集中在他鼻子中間，才有最後唯美好看的畫面。」范少勳也對Karencici讚譽有加：「初見到她本人看起來有些高冷，但經過拍攝後發現她是個幽默好玩的人，是很棒的拍攝過程。」