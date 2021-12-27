顏寬恒指控質疑，「選派檢察官要看住他」，中檢回應：絕非事實。（資料照片）

中市第二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒今天指控，這場選舉動用國家公權力，「選派16名檢察官進駐，要看住他」，對他做政治偵查。台中地檢署下午回應表示，在選舉期間安排檢察官輪值選舉查察值班，並於選舉當日進駐各分局，此為常態性選舉查察工作，並非針對特定候選人而為，所指絕非事實。

顏寬恒今天對媒體表示，他得到資訊有16名檢察官進駐第二選區，要看住他，並質疑為何這場選舉可以動用國家公權力，檢調和公務機關對在野黨候選人做政治偵查。

台中地檢署對此回應指出，嚴查賄選並無政治考量，一切依法偵辦，確保公正選舉，並非針對特定候選人而為，對於候選人指稱，「二選區也選派16位檢察官進駐，要看住他」，絕非事實。

中檢說明指出，為維護選舉公正性，所有中央及地方公職人員選舉，在選舉期間安排檢察官輪值選舉查察值班，並於選舉當日進駐各分局，此為過去以來的常態性選舉查察工作。

中檢指出，針對中二選區立法委員補選，自2021年12月9日起，全天候24小值由值班人員受理賄選檢舉，每日由1名檢察官進行選舉查察值班，受理當日選舉案件偵辦，並於投票日前，由主任檢察官進駐各分局，以展現積極查賄決心。