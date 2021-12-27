不僅是戲劇科班還是童星出身的大陸女星楊冪，觀眾一路看著她從女孩蛻變遲今天的「流量女王」，也看著她在2014年帶球閃嫁港星劉愷威，又在2018年離了孩子爸，擁抱單身，其實楊冪不過才35歲，無論在事業還是感情路上，經歷卻比其他人多了許多，已經離婚3年的她，最近接受雜誌訪問，鬆口對於愛情，其實「天天都期待」。

今年35歲的楊冪，無論演技還是外型，都處於全盛時期，但其實她已經是出道30年的超級大前輩，當年演出《仙劍奇俠傳三》唐雪見迎接第一波人氣暴漲期，之後接演《宮》洛晴川、《小時代》林蕭、《三生三世十里桃花》白淺等，每部戲都是叫好叫座，她也因此戲約、代言沒斷過，不過演藝路扶搖直上的她，比較起來在愛情裡運氣欠缺了一些。

楊冪近日接受雜誌訪問，吐露對人生及愛情的感想，金句連發，讓眾人看了不禁感嘆她真是經歷得太多，終歸「人間清醒」，經歷過一段婚姻的楊冪，被問到在生活中，是否還期待愛情，她鬆口吐露：「期待，天天都期待」，但自嘲其實也沒有付出太多的努力，「所以是不是也算白期待了？」，她的想法是太過刻意追求，愛情就變了味，因此想順其自然，況且「愛情沒有想像中那麼重要，只是你人生諸多體驗中的一種而已」。

至於無論工作表現還是私生活招來的評價，楊冪看起來都是雲淡風輕，是否是內建了「我不在乎」的特殊能力？楊冪表示不要一直引導她去承認壓力的存在，她也是個活生生的、有情緒的人，「但它的產生、發展到消逝，只跟我有關，跟別人無關，不能因為你做不到，就覺得別人不可能」，而自己是不是格外幸運，她則是給出否定答案，理由是「我只是很努力而已，你可以不認同，不代表我沒有(努力)，做給別人看的努力，是不真實的」。

對於她總能沉默但堅毅地面對這個殘酷世界，楊冪表示她從沒跟誰對抗過，因她對這個世界沒有過多的期待，「總覺得能夠活下來就是奇蹟」，她能做的，就是能開心一天是一天，「快樂是很膚淺的，但真的很管用」，至於如何快樂地生活？楊冪認為那怕不夠深刻也沒關係，這是她人生的一大課題，直言每個人在這件事情上的答案都不同，「沒辦法作弊、抄襲」。