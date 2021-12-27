大陸國家發改委27日公布「外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2021年版）」，自2022年1月1日起施行。新規上路同日，2020年舊版「外商投資准入負面清單」同時廢止。

發改委公告稱，「外商投資准入負面清單」禁止投資領域業務的境內企業到境外發行股份並上市交易的，應當經國家有關主管部門審核同意，境外投資者不得參與企業經營管理，其持股比例參照境外投資者境內證券投資管理有關規定執行。

新版清單取消乘用車製造外資股比限制等。發改委官網公布的新聞稿稱，於汽車製造領域，取消乘用車製造外資股比限制以及同一家外商可在國內建立兩家及兩家以下生產同類整車產品的合資企業的限制。廣播電視設備製造領域，取消外商投資衛星電視廣播地面接收設施及關鍵件生產的限制，按照內外資一致原則管理。本次修訂實現自貿試驗區負面清單製造業條目清零。

發改委還稱，新版2021年版「清單」縮短規範長度，完善了管理制度，提高了精準度。全國和自貿試驗區負面清單進一步縮減至31條、27條，壓減比例分別為6.1％、10％。