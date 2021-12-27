證交所將於明（28）日召開有價證券上市審議委員會，將審議來頡（6799）股票上市案。

來頡科技董事長為陳燦榮，公司實收資本額為3.67億元，以科技事業申請上市，主要產品包括電源管理IC之研發設計與銷售等，主要輔導券商為元大證券；在稅前純益方面，去（109）年為1.46億元，今年前三季為2.33億元，每股稅後盈餘（EPS）各為3.73元、5.09元。