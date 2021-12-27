證交所28日開上市審議委員會 審議來頡上市案 17:132021/12/27 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所將於明（28）日召開有價證券上市審議委員會，將審議來頡（6799）股票上市案。 來頡科技董事長為陳燦榮，公司實收資本額為3.67億元，以科技事業申請上市，主要產品包括電源管理IC之研發設計與銷售等，主要輔導券商為元大證券；在稅前純益方面，去（109）年為1.46億元，今年前三季為2.33億元，每股稅後盈餘（EPS）各為3.73元、5.09元。 工商社論》預算審議延誤不應只是道歉了事 證交所優化財務重點專區 年底上線 #來頡 #證交所 #審議 #日開 #上市審議委員會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄捷運黃線綜合規劃報告 國發會委員會議審議通過 19:212021/12/20 財經 北極星藥業-KY今日向證交所送件申請第一上市 15:402021/12/27 財經 證交所優化財務重點專區、定義更精準 年底上場 12:102021/12/23 財經 填補中企退出缺口 美證交所轉向印度和東南亞招手 07:512021/12/23 國際 陸兩會時間拍板 人大政協分別3月5日及4日召開 22:212021/12/24 兩岸 鶯歌火車站周邊變更計畫審議通過 15:222021/12/24 區域情報-新北 強化上市櫃公司資安防護理 證交所發布資安管控指引 18:422021/12/23 財經 大陸國務院審計查出問題整改報告：追責問責7700多人 18:452021/12/21 兩岸 福虎迎春紅包袋 證交所免費索取 16:032021/12/21 財經 證交所發布資安管控指引 04:102021/12/27 投資理財 區域利多！新北3處都計公設通檢案審議通過 16:032021/12/24 區域情報-新北 財經熱門新聞 賺很大像死魚？中鋼40元山頂冤魂求救 專家2理由打包票 - 財經 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 - 財經 美經濟再有恐怖泡沫出現！專家曝這種資產超危險 - 財經 開發資本12年首次虧損 辜仲瑩賣樓自救拚轉骨 - 財經 西安疫情失控 外溢5省6地 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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