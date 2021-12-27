亞灣人才孕育基地「GG ARK夢想方舟」27日在高雄軟體園區開幕，打造超威的XR智能虛擬攝影棚，找來國際級師資助陣，以戰代訓。（柯宗緯攝）

亞灣人才孕育基地「GG ARK夢想方舟」27日在高雄軟體園區開幕，打造超威的XR智能虛擬攝影棚，藉由企業主導產業培訓模式，找來國際級師資助陣，以戰代訓，銜接就業實習與實作，今年8月各類課程開立迄今，已培育逾210位專業人才。

經濟部工業局攜手西基動畫公司、夢想動畫公司，以5G AIoT產業鍵之數位內容趣勢技術與應用為導向，方舟學員可在虛擬場景中進行即時協作、不受時間地點限制，大幅降低遠端協作門檻，邁向雲端數位化。

工業局局長呂正華表示，「夢想方舟」在基地空間規畫上，從編導、場景設計、拍攝、後置到試映，依照產業各環節打造實驗空間，一條龍培訓模式，對於具潛力的菁英學員提供免費住宿，為期25個月，盼吸引優秀學員深根高雄。

而目前已有許多國際級師資加入，師資平均年紀不到35歲，包括曾參與《神力女超人》、曾任美國特效龍頭公司-ILM（盧卡斯創立）、將參與2022《冰與火之歌前傳》等業師。

呂正華指出，各類課程開立至今，培訓逾210名專業人才，並協助引薦媒合至對應人才需求企業就業或合作，單一班級最高就業率78％，促成聘用企業包含夢想創造、網銀國際、智冠、樂美館等企業。

高雄市長陳其邁表示，高雄孕育數位內容人才不遺餘力，已在高雄軟體園區深耕多年，未來盼藉由西基、夢想方舟等大型系統整合下，發揮「以大帶小」效果，並讓產學合作一條龍與國際接軌，並創造更多優質工作機會。