雲林縣政府編列700餘萬元經費，改善大埤鄉排水、西螺鎮道路問題。（張朝欣攝）

雲林縣長張麗善針對縣內道路與排水老舊問題，27日前往大埤鄉、西螺鎮會勘。西螺鎮44線鄉道因路面老舊破損嚴重，影響用路安全，編列238萬元整修；大埤鄉田子林中排3，每遇豪大雨即溢淹至周邊農田與住家，影響農作種植與居民生活，將投入500萬元進行應急改善。

張麗善27日會同縣府水利處、大埤鄉公所人員，前往大埤鄉聯美村參加「大埤鄉田子林中排3改善工程」說明會，田子林中排3為舊有砌石護岸，因長年水流沖刷，導致多處嚴重破損且渠道淤積嚴重，每遇豪大雨即溢淹至周邊，危及當地農業安全與民眾生活。

張麗善表示，田子林中排3雖然不大，但淹水情況嚴重，造成居民很大困擾，眾人陳情後縣府特別編列預算，進行第1期應急工程，並持續規畫第2期改善工程，解決排水等相關問題，保障農民辛苦耕作的心血，以及改善大埤聯美地區及周邊聚落積淹水情況。

縣水利處處長許宏博說明，縣府已於田子林中排3出口處增設移動式抽水機平台，積淹水情況雖已有改善，但水利整治必須通盤考量，以確保該水系的完整防洪功能，此次縣府投入總工程費500萬元，將改善排水路177公尺，目前已完成設計，辦理相關發包作業中。

張麗善隨後會勘西螺鎮雲44線鄉道，此鄉道為西螺鎮廣興里聯外重要道路，其路面龜裂、車轍不平整，造成交通不便與行車危險，將進行道路刨鋪及畫設標線改善。

張麗善指出，雲44線沿線40處人手孔蓋，也將配合下地政策改善道路品質，工程總經費238萬7000元，改善長度約526公尺，預計明年1月30日前完工。