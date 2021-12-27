65歲家住新北市的陳姓男子，24日獨自前往桃園市復興山區，上午11時許卻被人發現呈大字型躺在溪床上，警方及消防人員獲報前往救援，但男子身體明顯多處擦傷，頭部也有嚴重鈍挫傷，當場死亡。警方初步調查，男子是獨自上山並無其他同行者，報請檢察官相驗，檢警初步已排除他殺嫌疑，研判男子應是意外摔落身亡。

有民眾在24日上午11時25分，在復興區台七線32.6榮華橋上，看見有男子躺在溪床上，嚇得趕緊報案，消防人員到場時，男子已無呼吸心跳當場死亡。警方表示，男子家住新北市三峽地區，案發前一晚男子女兒說有看到爸爸在家裡，看起來也並無異狀，並不知道他24日是何時外出，沒想到竟傳來噩耗。而家屬在遺體相驗後，對於死因沒有意見。

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