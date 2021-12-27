弘爺漢堡泰山公益店店長邀請培力園青少年參與百份漢堡製作，並由少年們親自將暖心餐點送給長年生活於北車街頭的無家者們。(培力園提供／戴上容新北傳真）

新北市社會局委託中華民國更生少年關懷協會辦理新北市少年培力園，在今年五月成立全台首家青少年公益早餐店「弘爺漢堡-泰山公益店」，不畏疫情衝擊持續在三級警戒期間送暖挺醫護，爾後又提供愛心待用餐給有需要的弱勢民眾；年末，弘爺漢堡泰山公益店店長邀請培力園青少年參與百份漢堡製作，並由少年們親自將暖心餐點送給長年生活於北車街頭的無家者們。期待歲末寒冬，所有的生命都能夠被愛與溫暖包圍。

製餐這一天，少年阿侖說，第一次做漢堡，而且還是100份，有一種成就感是因為自己也能用這樣的方式成為有愛心的人。我們一開始還在討論要怎麼發送漢堡，只是抱著箱子就有一群無家者圍上來，當下有一點緊張，還好社工跟他們說會一個一個送給他們。這麼冷的天氣我竟然緊張到流汗。第一次跟他們這麼靠近，老實說還是會有點不知道該怎麼辦，但我知道他們沒有惡意；阿彥認為無家者也是人，每個人都有生存權、也經該被尊重，所以在發漢堡的時候，遇到有人說他不餓，聽有點難過，感覺是不捨得吃（擔心沒有下一餐），但我們的東西有限，沒有辦法滿足每個人的需要，有點無奈。

阿嫲帶大的阿旻，疫情期間靠著友善店家提的待用餐度過每一天，長期接受社福單位資助的他，是第二次參與送暖行動。他大剌剌直接坐在地上陪無家者吃漢堡聊天，阿旻說，雖然那個叔叔講話很大聲，嘴裡的食物還噴到我身上，但他們其實很好聊天，也很喜歡有人陪他們聊天，聽他們說話。「那個叔叔說，比起食物保暖的圍巾他們更喜歡，所以我就請他可以把圍巾直接戴起來，才不會冷到」，回程的路上，阿旻說自己好像也能理解這些人的處境。

除了少年的手作漢堡，培力園也把募集而來的全新圍巾、手套、毛帽及襪子等物品，一一分送給無家者，嘻哈研究社團成員小喆說自己身旁的朋友對無家者很多不諒解，想藉這次送暖行動更加了解無家者的生活情況，小喆說「我要回去寫一首歌送給住在這裡的人，其實每個無家者都因為不同的生命故事才會成為現在這樣子。這次體驗也讓我有機會改變親朋好友對無家者的片面誤解。」

少年培力園主任莊宛蒨說，每年歲末我們都會帶青少年到街頭送暖，過去曾送過毛毯和睡袋，這次青少年希望能以手作熱食給無家者一些溫暖，為了讓青少年更認識這類族群，我們在送暖行動前一周特別帶著青少年去看看其中一位無家者長期身處的環境，並分享他的生活處境及心境。

一開始青少年會說，我寧願死也不要住在這麼臭的地方，但在實際互動過後，加上這次送暖行動，少年們試著去觀察傾聽，才更能理解為什麼會有這樣生活的一群人。少年們在離開車站前，談的都是怎麼要讓無家者過的更好，下次可以做些什麼更貼近他們的需求。這是相當不容易的反思及體驗。