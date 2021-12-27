龍巖(5530)推動生命科技(Life-tech)，攜手遠傳(4904)共同開發數位科技體驗方案，由遠傳協助龍巖導入電子訃聞、陵園購物商城結合線上祭拜、線上簽約繳件系統等智慧與綠色環保服務，在全球數位轉型浪潮及疫情影響之下，運用數位科技使得各項生命服務突破時間與空間的限制，驅動更多人性化的創新應用。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，很榮幸與龍巖攜手，以數位科技為生命服務帶來更多人性化的創新應用，讓家屬追思的心情不受疫情限制，落實將心比心的企業理念。

在後疫情時代之下，遠傳與龍巖共同開發「線上祭拜」服務，模擬現場祭拜真實的場景及先人居住的塔位空間，讓客戶在家就可以使用手機、電腦與家人一起進行祭拜追思，隨時隨地獻上思念之意。客戶可透過龍巖Bowbuy購物商城簡易三步驟的訂購流程線上選購各式祭品，並提供線上刷卡取代過往傳真訂購，還可結合當日代拜的陵園O2O(Online to Offline)服務，省去舟車勞頓又可避免群聚，保障客戶與家人的健康安全，也為世界各地的客戶提供追思的服務。

電子訃聞不僅綠色環保、方便快速，讓禮儀師、家屬、賓客等都能隨時隨地存取並透過社群網路傳遞溝通，也可因應不同儀式、禮廳需求提供多種設計風格，並加入參加意願回覆調查、訂購奠禮花籃、線上追思留言等便利功能。電子訃聞今年平均使用率高達4成，尤其以都會地區接受度快速增加。