台灣中油探採、綠能科技及煉製等三研究所，27日舉辦成果發表會，以「淨零碳排」與「公司轉型」兩大議題，展現「綠能減碳」、「高值材料」、「循環經濟」、「能源探採」及「環安科技」等五大主題的研發成果，藉由研發帶動轉型，達成減碳永續未來的目標。

該場研討會除了中油的研究團隊，還包括高雄市政府經發局及地方人士，工研院、原能會、金屬中心、農業科技研究所及成功大學、高雄醫學大學、中山大學等校教授也到場支持，還有電池材料相關業者參與，交流討論熱烈。

中油總經理兼代理董事長李順欽表示，因應2050年淨零碳排的國家目標和環境變遷，期望探採、煉製及綠能科技等三個研究所團隊合作，努力開發節能減碳技術，扮演先行的角色，以研發能量帶動公司轉型。

高雄市經發局副局長王宏榮感謝中油從能源供應者轉型研發生產石化高值化材料，更重要的是將發展碳捕捉與節能減碳技術，為高雄市產業轉型與空污改善提供重要的研發成果，以領頭羊角色連結高雄進行產業發展和都市轉型。

此次發表會藉由專題簡報、海報介紹、實體展示及現場解說，以多元方式展現近期之重要研發成果，從石油探勘技術、煉廠安全到智慧綠能、儲能材料，皆深入探討。現場不僅展出「太陽能發電監測暨維運管理系統」、「超級電容於行動載具之應用」、「智慧綠能加油站執行成效」、「修飾型鈦酸鋰（LTO）負極材料」、「5G通訊關鍵材料試量產」、「高效能超電容脫鹽碳材模組」，還包括「二氧化碳再利用技術」、「新型廢水處理系統」、「無人巡佐系統」、「碳封存業務發展與經營策略」等研發成果。

中油指出，在「高值材料」方面，目前取得多項國內、外發明專利，其中「LTO負極材料」及「軟碳負極材料」已進入商業化工廠建置階段。未來可供應利基性電池所需之優質負極材料，強化國內電池產業鏈，將是指日可待。另在低碳產品方面，「5G通訊關鍵材料」、「脂肪酸酯」、「生質多重孔洞碳材」、「生質聚酯原料-HMF」及「地熱發電」等，亦已進行試量產工場建置。

此外，台灣中油將持續聚焦核心技術能力，投入前瞻研發，因應電動車輛之發展，依發展趨勢逐漸調整煉化廠之生產模式，由汽、柴油主生產模式轉為供應高值材料所需的原料為主。同時針對「電能化」、「氫能」、「碳捕捉」及「生質能」等四大去碳策略積極布局相關研發，輔以市場調查、試量產驗證、場域示範……等方法，逐步實現研發成果商業化之終極目標。