2021雖然有疫情升級三級管制干擾，但國內房市出現罕見的通膨預期、資金行情與科技廠商擴廠的眾多利多匯集下，市場出現一波價量齊揚的走勢，特別是這波房市上揚的主角換人當，從過去的台北領頭羊轉變為「竹南高」引領風騷，不過高漲的房價最終可能會成為社會問題，後續持續會有政策出手降溫，展望2022年市場將會是政策與高房價拉距的一年。

2021年市場有結構性的改變，過去長期擔任房市領頭羊的台北市，現在則風水輪流轉，輪動到雙北市以外的區域，房市呈現「竹南高」熱，且過去買重劃區、捷運的開發題材也出現變化，最新則是跟著科技廠商跑，科技廠商只要傳出設廠訊息，還沒蓋下去就先吸引資金湧入，進而拉高地價房價。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2021雖有疫情干擾，但三級解除後遞延買盤集中回籠，加上市場對於通膨預期爆發，科技廠商擴廠又吸引資金搶先布局，同時地價、造價同步翻揚，外在則有近年最強的資金行情，包括利率史上最低、貸款期數史上最高（購買力增加）、股市創新高轉入房市、台商回流潮，在眾多利多條件匯聚之下，房市呈現價量齊揚走勢，許多區域房價都創下歷史新高。

2021房市中南部風生水起外，台北市的都市發展則是「老問題」，一來戶數今年首度呈現衰退，人口持續移出，另一方面則是危老改建盛行，北市危老累計核准600件，還有個案改建後房價最高出現每坪200萬以上的交易紀錄，老屋改建成為台北市的推案主力。

展望2022年，市場會出現幾項改變，首先超寬鬆的利率條件可能出現改變，目前央行已經針對建商融資進行金檢與降低貸款成數，另一方面銀行放款政策也會進一步緊縮，同時下半年美國可能進入升息循環，台灣後續可能跟進，低利環境可能出現轉折。

再來，都會區過去一年房價大幅走揚，有些甚至漲幅達到2成，高房價可能成為新的社會問題，過去的經驗往往政策高頻率出手時，也是景氣走到高峰的時候，2022將會是高房價與政策糾纏的一年，初期政策還不會動搖市場信心，但若是不斷有政策出爐且加強管制力道，久了還是會動搖民眾信心，進而讓當前的房市降溫。