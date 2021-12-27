作家王蘭芬近期在臉書上分享一段北一女高一帶動唱比賽的影片，而影片中有一位全盲女孩，除了同學帶她走位外，其他動作全是靠音樂和節拍來完成，雖然會稍微落拍，但動作非常標準，讓網友看了非常感動，也很敬佩團隊合作的精神。

王蘭芬指出，在影片之初，有一位女孩在比賽前，由同學先扶著她，跑到定位，而這位女孩叫「林立翧」也是北一女有史以來第一位全盲學生，前奏一想，立翧跟其他同學整齊一致地用力踏出第一個舞步，接下來不管是跳躍、擺手、轉身全都做得充滿節奏感又到位。

王蘭芬表示，舞蹈中間需要換位置時，旁邊的同學衝過來帶她，接著大家又一起又喊又跳的，後來才知道，那口號還是立翧幫忙想的，「七彩的夢想是青春最好禮物，一起前行，驕傲自信！青春年華，盡情揮灑！」

影片中，立翧雖然偶而會有左右邊跟別人不一樣，或是沒辦法一直對準正前方，但女孩的表演全程沒中斷、沒猶豫，一樣充滿活力，一樣青春洋溢。退場時女孩們尖叫著快速跑向場邊，立翧也被同學牽著，後來王蘭芬訪問她怕不怕，難道不會不小心撞到東西嗎？她堅定的說，「不會，因為我信任我的同學。」

王蘭芬說，立翧國中畢業後本來申請安置鑑定，希望以此進入北一女就學，但鑑定結果不如預期，於是她跟大家一樣參加會考，並以優異的成績考進第一志願；對於校方來說，一位全盲學生的入學也是極大挑戰，不但特教老師認真研究了教學方案，更與班上導師做充份溝通，入學前由母親帶著立翧進校熟悉整個環境，教育局也出資聘請視障生助理員幫助學習事宜。

王蘭芬也表示，最後一年禮班拿到了佳作和團體精神獎，北一女評審團也增設了一個最佳表演獎給林立翧，且當她拿到這獎項，走到主席台前舉手向大家致意時，全場都起立為她歡呼。

影片一出後，也引發大批網友分享，直呼「太感動了！無法忍住眼淚一次看完」、「太勵志了！好了不起的孩子和家長，同學們也超棒的」、「好棒的同學，好用心的學校」。