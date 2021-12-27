立法院長游錫堃今日為修憲事宜召開朝野協商，藍綠仍無法達成共識，國民黨立院黨團直言，民進黨強勢主導要簽署「修憲議程納入本會期臨時會議程」的朝野協商結論，認為没有朝野共識，那來協商結論？質疑把修憲當成2022選舉的策略性工具，強調修憲是凝聚最大共識，不是多數碾壓。

國民黨團表示，修憲乃國之大事，難道民進黨要比照《地制法》修法，強勢碾壓在野黨嗎？修憲攸關國家長遠發展，不應該在好好討論，凝聚最大共識嗎？民進黨團如果連修憲委員會召集委員會議的程序問題都想用多數強勢處理，真心是想凝聚共識好好修憲，還是又是把修憲當成2022九合一地方選舉的策略性工具。

國民黨團指出，支持十八歲公民權入憲，但更希望在此關鍵的憲法時刻，朝野能好好靜下心來，把「國家體制改革」好好的討論，才是對的起人民、對的起未來的子孫。從這次四大公投的投票率看出來，如果「没有綁大選」，如果「没有不在籍投票」，未來任何有關「事的投票」，都無法通過門檻，不管門檻多高多低。

國民黨團質疑，難道不在籍投票制度是否入憲，不應該也一起好好討論嗎？修憲真的不是菜市場喊價，更不能急就章。民進黨開口閉口要在二月底要完成立法院修憲程序才能來的及年底大選綁修憲，現在「到底是憲政時刻，還是喊價時刻」？

國民黨團呼籲，民進黨團、民進黨政府若真心修憲，就請讓修憲的事回歸「修憲委員會」，讓修憲委員會五位召委，比照常設的八個委員會一樣，好好開召集委員會議，找出朝野交集，進行相關程序，過多的政治算計，都無助於朝野共識的形成。

國民黨團強調，「修憲是凝聚最大共識，不是多數碾壓」！《地制法》修法急，修憲也急，民進黨政府心中只剩下選舉了嗎？除了選舉民進黨其他的事都不顧了嗎？