台北市政府警察局運用智慧科技打造多項獨創全國警察機關的e化系統，像是電子化簿冊系統、巡邏箱電子化系統、交通違規舉發系統，以創新、行動、智慧「打造北市員警WORK SMART大平臺」，使得台北市員警運用「M-Police警用行動電腦」，以智慧型手機即可完成大街小巷的巡邏簽章與交通違規告發等日常核心勤務。

北市警局表示，運用各項智慧科技所帶來的便利之際，如何確保民眾個人資料安全亦是政府部門不可迴避與輕忽的嚴肅課題。局長楊源明指示，北市過去積極推動市府「智慧城市」政策，已成功打造「北市員警WORK SMART大平臺」，而隨著警察局開發更多各項行動化、智慧化之警政E化系統以提升執法效能外，更應確保各項警政資訊系統與民眾個人資料安全。

北市警局導入國際性「ISO／IEC 27001：2013資訊安全管理系統」後，通過國際性「ISO／IEC 27701：2019隱私資訊管理系統」驗證，期藉由國際管理制度的系統化方式，有效強化警察日常勤務管理與行動資訊系統之個資保護能力，以ISO 27001與ISO 27701雙認證確保民眾個資被妥善處理與保護。

貝爾國際驗證公司總經理江國良27日親率服務團隊頒贈證書，楊源明表示，刑警29年的經驗見證科技對警察打擊犯罪的莫大幫助，從指紋、DNA傳統鑑識、電子監錄系統到犯罪大數據分析，在數位轉型的過程中，各縣市科技偵防能量早已是偵辦重大刑案時不可或缺的破案關鍵，但有攻也得有守，取得國際雙認證代表市警局擁有更安全與堅實的數位基礎建設。