NBA已故傳奇球星「小飛俠」柯比布萊恩曾在湖人締造冠軍三連霸，當2001-2002球季時他與俠客歐尼爾遇上了最大勁敵，也就是當年的沙加緬度國王隊，國王隊中有一位南斯拉夫出生的型男射手「佩賈·史托亞柯維奇」（Predrag Stojakovic），他職籃生涯退休後在IG分享了不少日常生活帥照，被懷舊球迷貼上PTT表特版(Beauty)後火速推爆，還有人說他神似漫威電影裡的「奇異博士」(由班奈狄克·康柏拜區飾演)。

有鄉民在表特版貼文：「Peja Stojakovic」，內文僅說：「退休多年，身材依然保持得不錯」，下附一系列從他個人IG精選的帥照，鄉民忍不住讚爆：「沒老ㄟ，怎麼有種奇異博士的感覺」、「模特兒身材」、「白色巧克力的頭髮凍齡了！」、「凍齡了！」、「國王五虎必推」、「帥」、「時代的眼淚」、「神射！」、「髮量居然增加了」、「他根本沒變吧...時間停止器嗎」、「男的蓋兒加朵」、「牛迷感謝你，當初射爆你湖」、「For threeee」、「退休10年了，時間過好快」、「Peja回來救救國王吧」、「當初國王真的好看」。

PTT的NBA版也曾多篇專文討論史托亞柯維奇，2015年傳「Stojakovic可能回國王擔任管理職」，消息引來國王迷大推；2019年則有人發文聊「三分神怎麼可以不談Stojakovic?」內文說：「6尺9的SF(小前鋒)，1996第一輪14順位被國王選到，2002、03的三分球大賽冠軍，02年西(區)決(賽)輸給三連霸的OK(歐尼爾-柯比連線)，11年跟老司機一起拿到他生涯第一枚冠軍戒指後退休。現在剛看球的小孩就只談Curry(柯瑞)，誰說三分之神一定要最強才能列入討論範圍?」引來PTT鄉民熱烈認同迴響。

史托亞柯維奇是前南斯拉夫籃球代表隊的成員，在2001年的歐洲籃球錦標賽中替隊伍贏得冠軍；2002年的世界籃球錦標賽當中，也為南斯拉夫國家隊贏得冠軍（打敗美國、紐西蘭、阿根廷）；歐錦賽當時獲選為賽事MVP，世錦賽時與馬努·吉諾比利、姚明、德克·諾威斯基同為All-tournament隊伍隊員。

史托亞柯維奇締造的NBA生涯成績也算輝煌，在2002、2003、2004年三次入選NBA全明星陣容，在2002、2003連續兩年獲得NBA三分球大賽冠軍，罰球命中率89.4％在NBA歷史上排名第四，是第22位職業生涯投中1161個三分球的球員，也是第31位三分球出手達2912次的球員，他曾在職業生涯中53次單場得分超過30分，其中4次在季後賽。

史托亞科維奇娶了希臘名模卡米拉，所以他現在擁有塞爾維亞與希臘雙重國籍，夫妻育有一子安崔與一女米拉。