台中市府建設局用心推出「台中美樂地指引手冊」，手冊收錄計畫重點及執行至今共3年執行歷程，希望讓各界關注城市公園綠地，激發城市生活新想像。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕打造以人為本、友善貼心的公共設施，市府建設局2019年起推動「台中美樂地計畫」，提升公園綠地品質，以「陽光公廁」、「共融公園」及「人本無障礙環境」為三大推動重點，為使計畫精神及執行主軸標準化，推出「台中美樂地指引手冊」，手冊收錄計畫重點及執行至今共3年執行歷程，希望讓各界關注城市公園綠地，激發城市生活新想像。

「每一塊綠地都是城市生活的方舟！」建設局長陳大田表示，指引手冊包含前瞻時下公園綠地趨勢，涵蓋工程美學、共融無障礙及綠色網絡防災等綜合內涵，同時訂定「快藝賞、幸福遊、健康綠」的計畫理念。

進而盤點全市資源、制定執行準則，同時記錄辦理線上講座、教育訓練、實作工作坊及舉辦「全國大專院校特色公園競圖比賽」活動，收錄市民參與流程、企業參與成果等。

陳大田強調，公園綠地與市民生活息息相關，公園的品質更是城市進步的指標之一，市府逐步推動共融公園新闢或改善、兒童遊戲場安全改善、陽光公廁翻新整修等，帶給市民更優質的生活環境，努力將台中打造為宜居城市。

「台中美樂地」分短、中、長期計畫，初期透過盤點市區內的公園，逐步改善老舊公園為無障礙友善場域，並新闢具有特色的共融公園，推動至今已完成109座共融公園、35處陽光公廁。

其中包含規畫安全且合格的兒童遊戲場、引入民間參與機制及植樹行動計畫、實施智慧管理維護等；也透過「大專院校特色公園競圖比賽」扎根全國景觀設計及相關科系，透過指引手冊，將可使市民更了解政策辦理情形，也提供相關從業人員經驗參考。