教育部今天下午舉行第8屆「教育部藝術教育貢獻獎」頒獎典禮，共有28個團體、16位個人獲獎。其中，前台師大藝術學院院長梁秀中及前台藝大教授廖年賦等二人獲得「終身成就獎」。

「教育部藝術教育貢獻獎」設立目的在表揚長期投注在藝術教育卓有貢獻者，共有「終身成就」、「績優團體」、「績優學校」、「教學傑出」、「活動奉獻」等五大獎項。

88歲的梁秀中獲得「終身成就獎」，她行政資歷豐富，除協助建置國內相關文化藝術法規、制度外，並參與國際美展及美教會議，為台灣發聲，成功推展相關成果於國際，為文化教育交流之先鋒，在藝術教育奉獻歷時40餘載，貢獻良多。

另一位「終身成就獎」得主廖年賦教授，今年90歲，民國57年成立了「世紀學生管絃樂團」，提供對音樂有興趣的台灣學子一個展演的舞台，樂團成立後多次出國演出深獲好評，並於民國79年籌畫成立「台北縣交響樂團」（今新北市交響樂團），定期發表及推廣國人作品。

「績優學校」獲獎部分，新北市三峽區成福國小，以三峽在地歷史文化與自然生態環境連結，設計一系列的藝術學習課程，結合藍染、木雕發展生態夾染特色課程，以及攝影、數位等創意課程，並與李梅樹紀念館合作，將藝術資源融入教學。

新竹縣五峰鄉桃山國小以泰雅文化之美為主軸發展原聲合唱，積極尋找在地文化資源，引領學生用「美」的聲音保存家鄉記憶，也獲選為「績優學校」。

在個人「教學傑出」獎項，獲獎的高雄市仁武區灣內國小老師姚佳君創新課程設計，結合音樂與其他領域發展各項課程，成立跨校藝術社群，將研發課程帶入偏鄉小校，並協助弱勢兒童藝術學習、推動八八風災小林村「大武？族歌謠」族群音樂文化傳承，實為難得。

台灣戲曲學院戲曲音樂學系副教授游素凰從事傳統藝術教育工作30餘載，出版多種專業著作，結合傳統與創新積極規畫、推展傳統戲曲課程，栽培戲曲音樂人才，她也獲得「教學傑出」獎項。