SAP台灣宣布專業資訊應用服務供應商聚碩將採用RISE with SAP 一站式解決方案包，藉由 SAP S/4HANA 雲端版本快速搭建數位核心，整合旗下三大事業體及七間子公司營運資料，全面標準化作業流程，優化部門間協作，增強數位營運力，持續拓寬資訊服務廣度，深化技術應用，搶攻新一波基於雲端及運算需求的數位轉型商機。

聚碩科技營運長楊敦凱指出，聚碩耕耘資通訊產業超過二十年，隨著公司規模持續擴張，如何簡化內部流程成了首要任務，因此需打造一個統一的核心資訊系統，加速各事業群、各子公司、各部門之間的整合。看準 SAP 在數位轉型領域的豐富經驗，我們選擇導入 SAP S/4HANA 雲端版本，以雲端技術為核心，加快我們轉型的步伐，升級我們整體營運實力，未來更希望借鏡聚碩自身實戰上雲的過程，協助各個產業迎接轉型浪潮，實現數位領先。

此外，有感市場強勁的創新轉型動能，聚碩不斷推出雲服務、資訊安全、AI 資料分析、微服務等新科技方案，回應客戶需求並持續強化產品及服務黏著度。楊敦凱指出，隨著我們業務範疇擴展，為了深度鏈結客戶，這次同步選擇導入 SAP Sales Cloud 業務雲，自動化銷售流程，提升業務報價、訂單處理等效率，並全面掌握端到端作業，精準洞悉每位客戶，優化客戶關係管理及服務品質，進而幫助業務提高成交率，推動公司營收成長。