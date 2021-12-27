E Ink元太27日舉行「紙向未來－永續共榮峰會」，邀請供應商夥伴共襄盛舉。元太科技匯聚供應鏈夥伴力量，共譜永續供應鏈藍圖，實踐2030年100％再生能源使用之RE100目標、以及2040年達到淨零碳排（Net Zero Carbon Emissions）目標。

元太研發與製造的電子紙，具備節電與環保等永續價值。然而盤查電子紙產品所產生的碳足跡，除元太自身於生產製造使用能源產生的間接碳排放外，於製造電子紙產品所採購的原物料，亦會增加電子紙產品的碳足跡與間接碳排放量。因此，在元太依循聯合國永續發展目標（United Nations Sustainable Development Goals）之「SDG17全球夥伴關係」，齊心與供應商共同採取因應「SDG13氣候變遷對策」與「SDG15陸域生態」等永續目標的減碳行動。

E Ink元太董事長李政昊表示，隨著電子紙產品與應用範疇與規模持續成長，電子紙生態圈的夥伴亦需深入投入於環境永續發展的行動。元太科技做為領導電子紙技術與產業發展的企業，亦需領航供應鏈夥伴以100％綠色製造的理念，加速減碳目標的實踐，深化產業的永續競爭力，攜手供應商夥伴共享獲利與永續價值。供應商為推動電子紙生態圈拓展重要策略夥伴，基於電子紙生態圈經營策略，元太於永續共榮峰會，頒發「永續共榮夥伴之星」之獎項，感謝供應商夥伴提供優質的產品與服務。

而為加速電子紙生態圈的零碳行動，元太將依循E Ink永續供應鏈管理目標，落實供應商行為準則，除與供應商共同制定能源使用目標與計劃、執行碳足跡與碳排放盤查等外，亦將強化供應鏈風險管理，創造共榮與共享的永續電子紙生態圈。