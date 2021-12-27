大江基因27日申請登錄興櫃戰略新板 17:342021/12/27 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心表示，大江基因醫學公司（6879）在今（27）日送件申請初次登錄興櫃戰略新板股票。 根據櫃買中心資料顯示，大江基因公司成立於2011年7月間，為上櫃生技股大江生醫的轉投資事業，大江基因董事長兼總經理為林詠翔，主要經營業務是各項基因檢測、幹細胞及免疫細胞產品之研發及製造等，送件時資本額為2億1458萬元。 大江基因公司2020年業績，營收1億9294萬元，稅前盈餘4796萬元，每股盈餘1.94元。 櫃買中心協助上櫃公司強化資安防護 發布資安管控指引 陳持平 入選世界頂尖科學家 #大江基因 #戰略新板 #櫃買中心 #申請登錄興櫃 #醫學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新更名「財務及交易資訊重點專區」 12／30實施 19:402021/12/23 財經 戰略新板獎勵活動 明年元旦登場 04:102021/12/27 證券．權證 櫃買股票債券發行 亮眼 04:102021/12/23 證券．權證 紘康 開放融資券交易 04:102021/12/20 證券．權證 延遲發布重訊！森鉅公司遭處違約金3萬元 18:102021/12/21 財經 《興櫃股》富邦證輔導 倍力資訊22日掛牌戰略新板 11:252021/12/21 財經 亞果生醫 榮獲企業新創獎 04:102021/12/23 產業特刊 灆海生技 展現再生醫學新價值 04:102021/12/23 產業特刊 藥華藥公司違反重訊申報規定遭處違約金100萬元 19:302021/12/24 財經 櫃買明年元旦推出戰略新板獎勵活動 17:292021/12/24 財經 漂亮愛爾麗診所 獲美容醫學品質認證 04:102021/12/24 投資理財 財經熱門新聞 賺很大像死魚？中鋼40元山頂冤魂求救 專家2理由打包票 - 財經 傳富邦握花旗優先議約權 他爆這家才是大魔王：金融圈傳遍了 - 財經 美經濟再有恐怖泡沫出現！專家曝這種資產超危險 - 財經 開發資本12年首次虧損 辜仲瑩賣樓自救拚轉骨 - 財經 西安疫情失控 外溢5省6地 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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