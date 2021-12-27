櫃買中心表示，大江基因醫學公司（6879）在今（27）日送件申請初次登錄興櫃戰略新板股票。

根據櫃買中心資料顯示，大江基因公司成立於2011年7月間，為上櫃生技股大江生醫的轉投資事業，大江基因董事長兼總經理為林詠翔，主要經營業務是各項基因檢測、幹細胞及免疫細胞產品之研發及製造等，送件時資本額為2億1458萬元。

大江基因公司2020年業績，營收1億9294萬元，稅前盈餘4796萬元，每股盈餘1.94元。