農曆新年進入倒數，遊戲股旺季也將來臨，鈊象（3293）推出新手遊《唯舞獨尊》手機版，已於12月初熱身，並搶先為PC平台做大幅度改版。該遊戲日前正式推出，將在1月搭上農曆春節旺季動能並為1月營收帶來完整貢獻。

《唯舞獨尊》於2007年上線至今，具有音樂遊戲主場優勢，承襲街機、電腦、手遊技術，「唯舞獨尊」過去在端遊時代累積不少忠實玩家，為知名IP，預期推出之後，將透過經典IP的吸引力，再吸引老玩家回流。該遊戲預期將在寒假以及農曆新年期間推廣，為鈊象手遊營運添加新動能。

鈊象11月單月稅前EPS為6.70元，較上月7.22元衰退。累計今年前11個月，鈊象每股稅前盈餘為74.62元。11月營收達9.16億元，年增23.38％，惟月減一成，單月營收寫下今年次低。累計今年前11個月營收達103.9億元，突破百億元大關，年增36.5％。

鈊象11月營業淨利4.72億元、稅前淨利4.75億元。以前三季稅後表現來看，今年前三季稅後淨利35.53億元，較去年同期25億元大增42％，前三季累計每股稅後盈餘為50.44元，寫下歷史新高表現。

展望接下來營運，鈊象除了推出全新音樂新手遊以外，美國遊戲授權業務部分，鈊象董事長李柯柱先前在法說會上表示，過去公司在美國推出第一個平台，目前仍以3大州的網咖為主，在當地排名第一，市占率約五成～六成。但因為美國規定網咖與網咖之間需要保留一定的距離，以避免惡性競爭。受實體距離限制，鈊象在當地的市占率一直維無法向上突破。因此，明年預計將在美國推出第二個平台，透過相同的代理商，但是用不同的遊戲內容打破距離限制，同時也期望藉此拿下剩餘尚未攻占到的四成市占率。