高雄小黃費率明年1月27日將調漲，起跳運價從現行1.5公里85元改為1.25公里85元。（高市交通局提供／石秀華高雄傳真）

高雄市計程車運價逾14年未調整，市府交通局考量近年來計程車營運成本增加，經計程車相關公（工、協）會反映，交通局召開計程車運價審議會後，決議通過計程車新運價，起跳運價從現行1.5公里85元改為1.25公里85元，另增加颱風豪雨假得加收50元，新費率將於2022年1月27日正式實施。

高雄市計程車現行運價自2007年公告實施，距今已超過14年未調整，高雄市計程車公（工、協）會日前反映多年來購車、維修等營運成本增加，造成司機生活壓力，加上台北市於2015年、台中市於2016年、桃園市於2019年及屏東縣於2000年皆已陸續調整新運價，於是提出運價調整需求。

交通局表示，目前高雄市計程車運價在六都最低，考量14年期間物價指數及薪資水準已有調漲，經委託專業顧問公司作運價調整研究與調查，並邀集專家學者召開計程車運價審議會，綜合考量成本面、經濟面及政策面等審議通過計程車新費率措施。

交通局指出，新運價方案為起跳運價從現行1.5公里85元改為1.25公里85元，續跳運價現行每250公尺5元改為每200公尺5元，延滯計時運價從現行每180秒5元改為每100秒5元；原訂開行李廂收10元的費用則取消，另增加颱風豪雨假得加收50元，經統計新運價後，大部分每趟次約增加15元。

交通局指出，高雄市與台南市皆為直轄市且屬共同營業區，經雙方討論取得共識後，2市計程車調漲後的運價相同，同時於2022年1月27日零時起正式實施，對於實施期間尚未完成改表作業的計程車，應依照原收費標準收費，籲請民眾多加注意，並請司機務必按跳表收費。