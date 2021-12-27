隨著元宇宙、NTF、加密貨幣等概念席捲全球，不少企業展開對相關領域的投資。泰國1間科技公司在今年7月宣布進軍比特幣業務投資，在題材帶動下股價應聲大漲，今年迄今已經漲約6700%，為全球市值超過20億美元企業中，漲幅最大的公司之一。

《曼谷郵報》報導，泰國科技公司Jasmine Technology 7月宣布將投資比特幣領域，消息激勵股價走揚，今年以來股價已經漲約6700%；然而，比特幣挖礦業務並未給企業帶來明顯獲利。

從7月宣布投資以來，該公司所部屬的325台採礦機台，至今僅開採出8枚比特幣，董座Soraj稱明年計畫投資約33億泰銖，再買進達7千台的新採礦機台，預估明年採礦活動會更加頻繁，到明年底估採礦業務的收入將占公司總營業額約80%。

對於股價大幅飆漲，該公司董座Soraj Asavaprapha也非常震撼，「投資人強烈反應超出我們預期，雖然目前仍於起步階段，但這顯示人們對公司新的投資方針抱持樂觀態度」。

此外，不僅是Jasmine Technology，泰國已經有多家企業宣布跨足數位資產領域， AJ Advance Technology於本月宣布，也將投資比特幣挖礦業務；Siam Commercial Bank和 Kasikornbank則入股加密貨幣新創公司。

不過有證券公司Globlex分析師Wilasinee Boonmasungsong警告，對該公司的基本面、估值和獲利預估等所知甚少，且比特幣在泰國是非常新穎的業務，雖然受到投資人熱烈追捧，但仍存在監管風險。