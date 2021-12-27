高雄社會局家防中心27日下午於新興社會福利服務中心頒發11名防暴宣講人員證書，這些人員包含社區理事長、總幹事、重要幹部或志工，已完成32小時的初、中階培訓，加入高雄市防暴宣講的行列。目前，高雄市已有14名防暴宣講人員。

社會局局長謝琍琍致詞表示，社會局家防中心今年首次辦理防暴宣講人員的訓練，以往都是報名參加中央衛生福利部於中、北部辦理的培訓課程，因路程的關係，高雄市原本僅有3名防暴宣講師。在這次培訓後，防暴宣講師一口氣進階至14名。

家暴會對被害人產生嚴重且深遠的影響，宣講人員蓮媽分享，她擔任寄養媽媽已18年，曾照顧1名4歲的孩子，因受家庭成員的暴力對待，變得非常退縮、恐懼，身心受創，造成發展遲緩，深感家暴對孩子帶來深遠的傷害。

因此，蓮媽報名參加宣講人員的訓練。過程中有筆試測驗，最後還要上台10分鐘宣講，台下還有老師評分，十分緊張又有壓力，但她努力克服，就是希望透過自己的力量，將這些資訊分享給社區與身邊的人，協助遭受暴力的人，勇敢求助。

社會局家防中心說，擔任社區防暴宣講人員要完成32小時培訓，並於6個月內完成實地宣講15場，再參與衛生福利部舉辦的高階課程培力16小時，才能取得社區防暴宣講師資格，實屬不易。家防中心將於2022年持續規畫辦理宣講人員初、中階培訓，鼓勵更多社區民眾參加，共同建立暴力零容忍的社區意識。

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