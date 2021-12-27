面對心儀對象，有些人愛在心裡口難開，但也有些人主動出擊，勇於示愛，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，如果對你不再主動，說明他們已經決定放棄這段感情了。

▍白羊座

白羊座本身就很熱情主動，只要愛你就會讓你清楚感受到，加上他們直接坦蕩，想念一個人的時候就無法控制自己不去連絡，所以面對心儀對象，白羊座都會主動出擊，但是他們的心也不是鐵打的，如果自己的主動得不到回應，時間久了就會漸趨冷淡，因此只要白羊座對你不再噓寒問暖，就說明他們心裡已經放棄這段感情，不會執著不屬於自己的對象。

▍雙魚座

雙魚座是付出型人格，在愛情中很捨得付出，別說是主動了，要他們掏心掏肺對你，他們也是心甘情願的。再者，雙魚座戀愛至上，不可能接受半點冷漠，如果他們會因為你的忽視而吵鬧任性，代表他們還在乎這段感情，一旦雙魚座不再主動，甚至不再跟你計較爭執，就說明他們不願意再繼續愛你，並且會很快抽身。

▍處女座

處女座並非特別主動的人，不過若是心裡真的很喜歡你，擔心錯過這段感情，就會小心翼翼的嘗試主動，這時候你若是刻意忽視，臉皮薄的處女座就會非常容易放棄。一旦處女座不再主動，就代表他們心裡認為不會有結果，那麼放棄也只是早晚的事情。