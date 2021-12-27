為協助我國廠商拓展出口貿易及拓銷馬紹爾市場，輸出入銀行與馬紹爾Bank of Marshall Islands(簡稱BOMI)已於今年11月底完成轉融資合約展期簽署。

輸出入銀行與馬紹爾Bank of Marshall Islands自2017年起合作轉融資業務，由輸出入銀行提供優惠資金給馬紹爾Bank of Marshall Islands，轉貸給馬紹爾進口商，間接提供進口商分期付款融資購買台灣產品，減輕進口商財務負擔及提高馬紹爾買主採購台灣產品之意願，達成互惠雙贏的長期合作模式。

馬紹爾Bank of Marshall Islands成立於1982年，總部設於該國首都Majuro，係民營之商業銀行，主要經營零售金融及企業金融等業務。

馬紹爾群島共和國係我國在北太平洋島國之邦交國，依據我國財政部關務署統計資料顯示，台灣與馬紹爾2021年1月至11月雙邊貿易金額為5965萬美元，較上年同期成長167.12%；其中台灣出口至馬紹爾約為5962萬美元，較上年同期成長167.80%。輸出入銀行為協助我國廠商拓銷馬紹爾市場，與該行完成轉融資展期簽署，預期台灣與馬紹爾透過這項轉融資業務合作，可大力推升台灣產品輸銷馬紹爾，強化台灣廠商在馬紹爾市場之競爭力。

轉融資係透過國內外金融機構，向其客戶推銷我國產品，以擴大我國產品的接觸面和市場機會，輸出入銀行持續積極尋求國內外潛在合作對象，以提升我國產品國際競爭力及擴大雙方貿易往來，迄2021年11月底，輸出入銀行已與30國76家銀行建立轉融資合作關係。