歐洲股市周一在假期之下交易冷淡，早盤開低走高；Omicron變種病毒在全球持續散播，影響了風險情緒。
周一泛歐Stoxx 600指數早盤小漲0.59點或0.12%，為483.02點。亞洲主要股市周一互見漲跌。
銀行股和科技股領跌最多，石油股則追蹤油價下跌而下挫。包括醫療股、房地產股等防禦性股票則上漲。
英股、港股、澳洲股市周一休市。而在上周五休市後，華爾街股市將在今日稍後開始交易。
由於Omicron病毒帶來的不確定性，全球航空公司在假期期間取消了4500個航班。中國也在周末新報了近21個月來最高的單日確診人數。
法國在上周五新報創紀錄的確診人數，促使政府在周一將召開緊急會議，可能會採取新的封鎖管制措施。法國CAC指數在早盤交易幾乎持平。
法國高科技工業集團Gorge集團在確認提出對iXblue的指示性收購報價後，股價上漲1%。
羅氏集團(Roche)上漲1%，該瑞士藥廠上周五表示，美國食品藥品管理局(FDA)已經批准其新冠肺炎居家快速檢測劑的緊急使用，可供14歲的人使用。
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