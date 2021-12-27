台中市政府去年編列平均地權基金繳庫125億，今年編列139億，明年再編列106億元。市議員賴佳微、陳淑華27日抨擊說，三年加總編列將近370億元，市府讓賣地所得進入大水庫後，明年總預算案暨附屬單位預算高達2316億，但市人均負債並未減少？財政局長羅仙法強調，平均每人負債減少約1368元。

賴佳微表示，市府變賣土地收益成為盧秀燕的市政小金庫，讓總預算能不斷編列破新高，明明大賣土地卻沒有減少台中人的人均負債，並同時讓公告地價遠脫離市價行情，不惜讓市庫蒙受損失，圖利大地主與建商，盧市長的「土地正義」實在讓人大開眼界。

賴佳微說，市府表面上財政收支平衡，但歲出總預算卻都比林佳龍任內每一年都高出許多。這些變賣祖產賺來的錢，讓市府的預算可以不斷疊床架屋突破新高，各局處也越編越大方，明明在疫情期間一堆活動沒辦，市府也沒有少花多少錢；一堆公共工程延宕，讓經費幾億在追加。

陳淑華指出，各單位去年支用平均地權基金、重劃基金、區段徵收基金三大基金，其中全年支付數26.13億元，只佔可用預算數84.77億的三成，顯示各單位支用三大基金執行率過低。執行率太低的單位未來不應再提出支用，避免三大基金淪為提款機、小金庫。

地政局表示，實施平均地權基金繳庫金額，是在基金財務狀況充裕，且不影響未來運作範圍下，視基金盈餘核實編列預算以充裕市庫。各局處於年度提報預算編列計畫，市府地政局會將該局處前一年度經費執行狀況納入考量，以提高三大基金執行率並加速地方發展。

羅仙法強調，胡志強前市長卸任時人均負債約2萬5000元，2018年11月30日林佳龍前市長卸任時，人均負債為3萬7397元，盧秀燕市長上任後到今年12月17日，台中市人均負債約3萬6029元，平均每人負債比前朝減少約1368元。