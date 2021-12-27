依據中央氣象局預測，2022年台灣平地第1道曙光將於1月1日清晨6點10分在台東三仙台乍現，東部海岸國家風景區管理處表示，三仙台跨海拱橋經1年封閉後已完成修繕並於12月25日重新開放，歡迎民眾前往迎曙光，為了避免群聚，將不辦理主題活動，民眾可自由進出，迎接新年的到來。

東管處表示，依據中央氣象局預測，2022年台灣平地第1道曙光將於1月1日清晨6點10分在台東縣成功鎮三仙台乍現，雖然國內疫情趨緩，但是變種病毒依舊捉摸不定，因此不再辦理主題活動，不過由於許多民眾還是會到三仙台追日，因此現場仍有市集，也會做好交通疏導、安全、燈光等措施。

東管處指出，三仙台遊憩區最大亮點的跨海八拱橋自1987年完工迄今，由於橋樑位於戶外及海上，長期受颱風、地震災害及環境鹽害侵蝕，為確保橋梁通行安全，去年底就開始封橋，今年5月進行修繕後，已於12月25日完成，歡迎民眾一訪久違的三仙台島以及太陽寶寶郵筒風采。

同時，東管處也推出「曙光歡樂送.就在東海岸」為主軸，從明年1月1日至5月30日來東海岸旅遊的民眾，在特約店家消費滿500元以上，就能直接上網登錄現金回饋，折數從5折到85折不等，消費滿300元即可參加月月抽好獎的活動，有旅行社套裝遊程、部落好禮、在地伴手禮等。

另外，太麻里鄉公所也將在曙光園區舉辦跨年音樂祭，倒數計時會有5分鐘的煙火秀，而元旦當天將在戰鼓聲中迎接2022年日出，至於以往舉辦的比基尼沙灘路跑則取消，改採手護海洋淨灘活動。