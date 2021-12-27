第51屆全國技能競賽歷經9月29日到12月4日為期2個多月的賽事，終於產生青年組57職類、青少年組12職類的優勝選手。金、銀、銅牌選手大會師於12月27日下午在台北晶華酒店舉行，總統蔡英文與勞動部部長許銘春蒞臨現場為金、銀、銅牌選手頒獎，並向本屆獲獎前3名選手道賀與勉勵。

蔡總統致詞時表示，今年比賽受到疫情的影響，勞動部運用了很多的方法來克服，分流分地完成了所有的賽程，非常的不簡單。許多選手也犧牲很多玩樂和休息的時間，不斷地磨練精進，這股動力是讓台灣在各個領域中可以不斷前進的動能，更呈現出技職教育不再只是注重技術跟訓練，蔡總統期勉技職選手運用技能來協助整個社會，解決問題，用技能來改善環境，為台灣帶來更多進步與發展。

勞動部部長許銘春表示，這次競賽獲得各職類前3名的選手，真正就好膽，在963位選手之中脫穎而出，獲得前三名，就像我們今年主題「好膽來技較」，展現自信，把自己平日練習的成果表現出來，完成比賽奪得好成績，選手們是這個國家的未來，產業發展的基礎，期許選手都能自我突破，以技術貢獻社會，成為國家發展進步的動力！

勞動部進一步表示，為使青年的能力被社會肯定，展現技能訓練成果，勞動部自57年開始每年舉辦全國技能競賽，提供專業舞臺，讓各職類好手同場競技，並從中遴選技術精優的青年選手，代表國家參加國際技能競賽。

今年因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響，為保障選手及相關人員健康安全，並符合中央流行疫情指揮中心之防疫規定，改採分地、各職類分流辦理，競賽圓滿順利完成。

勞動部今日也頒發贊助技能競賽獎項給中華電信股份有限公司、漢翔航空工業股份有限公司、特力集團特家股份有限公司、瑞實業有限公司等4家廠商以及勞動力發展署中彰投分署等18個協辦單位，特別感謝各家企業對於社會及技職教育的回饋、攜手合作，順利圓滿完成本屆賽事。