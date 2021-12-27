財政部近期召開納稅者權利保護諮詢會，納保官與業界針對房地合一2.0提出建言，產業界公會建議財政部將個人預售屋到成屋期間可合併計算持有年度，可有效避免自住戶短期買賣被課重稅。但財政部27日指出，目前仍傾向分開計算持有期間。

依照現行房地合一2.0規定，出售預售屋的持有期間以預售屋型態計算，若蓋了兩年才蓋好，在這兩年內出售該棟預售屋都會落入房地合一45％（持有兩年內）最高所得稅率。

但預售屋蓋好之後即為成屋，依現行規定，持有期間會「歸零」從頭計算，也就是改以成屋期間計算持有年度。財稅產業界公會認為，如果從預售屋到成屋都是同一人持有，以所得人課稅概念來說應合併計算較適宜。

惟財部官員指出，我國修正所得稅條例有關房地合一稅制部分，原本立法宗旨就是抑制短期炒作交易，以房地合一2.0上路後兩個月統計數據來看，預售屋交易有1346件，其中有738件為交易人順利賺取價差所得，平均賺取金額多落在57萬元～107萬元左右。

以課稅預售屋交易案件而言，按稅率分類，適用45％稅率者在每一件預售屋交易案約課稅25.83萬元，等於每案所得約57.4萬元；而適用35％稅率者每案平均課稅37.7萬元、所得約107.7萬元。

官員認為，依統計來看，預售屋炒作賺取價差者，即使適用45％稅率也能出售獲利，更凸顯以重稅抑制短期交易必要性，因此暫不考慮修法將預售屋跟成屋期間合併計算。