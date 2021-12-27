名間兒童公園開幕帶來人潮，縣府將增闢停車場。（廖志晃攝）

南投縣政府開闢名間親子共融生態園區，吸引人潮，開幕後人山人海湧入，衍生交通及停車問題；縣長林明溱在縣政會議中表示，將責由南投縣農產運銷公司研議設置收費停車場及餐飲攤位；並將於4大鄉鎮籌設大型親子公園，提供更多優質休閒場地給孩子們玩樂。

林明溱表示，名間親子生態園區占地2.6公頃，遊樂設施完善，日前開幕後，遊客湧入，假日停車空間明顯不足，車輛停在省道台3線造成不便，更不安全，為提供更完善的遊憩空間，將請毗鄰的農產運銷公司，開放空間畫設停車位，於假日時開放，並且研議採收費方式，將現有的公有停車場一併納入規畫考量；另也參考警察局意見，增加警示指引標誌牌，並將目前停車場單向進出方式取消，讓車輛可雙向進出，避免車輛回堵在省道。

而為提供更多親子遊憩空間，林明溱也表示將研議於4大鄉鎮設置大型親子公園，草屯鎮將選在草屯手工藝園區旁，位於草屯警分局後方約4公頃的公園用地；埔里鎮則將考慮於福興溫泉農場的入口處，一塊約4公頃的綠地可以施設；竹山鎮則選在目前已禁葬的第1公墓用地，待遷葬後則可進行公園規畫。

至於陸續開幕的幼兒托育資源中心及親子館等活動空間，林明溱表示，將責由社會及勞動處積極尋找公有建築物做規畫，持續向中央爭取經費補助；另外，也請教育處清查學校的閒置空間，做為親子服務資源的場館，期望能在13鄉鎮市都能設置，提供更多家庭更完善的育兒空間和資源服務。