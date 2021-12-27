全球物流大亂所導致的供應鏈瓶頸，預計將維持到2022年，也推升通膨不斷高升，甚至後續引發許多負面影響，最新消息傳出，塞港問題持續困擾各大港口，甚至出現內裝物品包括放太久爾腐敗的生鮮品，以及因棄單而散落的貨櫃，這讓負責回收的產業跟著受惠。

據英國《金融時報》報導，英國貨物回收商JS Global總監Jake Slinn指出，隨著貨物訂單不斷被取消掉，導致港口出現許多閒置貨櫃，這也引發大量費用。目前不清楚貨物回收以及清理庫存的市場規模大小，但隨著這些貨物因為供應鏈瓶頸導致擱置，航運業者、物流以及保險商也對這些業者產生依賴。

貨運代理和報關經紀公司Flexport統計數據顯示，從亞洲出口的貨櫃運輸至歐美港口的時間，已經從2019年的不到60天，至今已經拉長至超過100天。隨著卡車司機嚴重短缺、倉儲空間不夠，這些貨物抵達目的地反而沒有足夠的人力與空間放置，導致塞港問題更加嚴重。

線上市集Salvex創辦人Charlie Wilson指出，過季商品以及多餘的零組件通常都會整批求售，全球各地都出現類似情況，這也讓回收供應量年增約15%。市集營運商Auction Technology Group指出，2021年會計年度顯示，在平台販售的工業品與商品總額年增約38%、達46億英鎊。

據The Maritime Executive報導，調研機構Sea Intelligence指出，航運業者因為塞港問題頻頻出現取消航班的情況，目前最嚴重的航線就是亞洲至北美西岸，每周約有4分之1的運能因為塞港問題遭到擱置。