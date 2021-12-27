民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，明日黨團發起甲動，目的是處理日前因為國民黨拒絕協商後而擱置的各項法案，約有50至60案，而臨時會的時間有可能在1月9日前就開始。

劉世芳指出，國民黨在11月23日宣布拒絕協商，導致大量法案被擱置，至今已過1個月冷凍期，因此明天院會要來處理這些案子，大概有50幾案，當中也包含國民黨的提案，若大家有意見就來一案一案表決。

劉世芳說，原本民進黨打算明年1月9日開始臨時會，但臨時會最多只能開到1月28日，僅3周時間恐怕審不完，因此臨時會的時間可能會再提早。