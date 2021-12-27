大馬美女鋼琴家李元玲不只彈得一手好琴，她還以一張天使臉孔、魔鬼身材，擁有「鋼琴女神」的美名，而不吝嗇展現身材曲線的李元玲，日前就在網上放送在雪景穿比基尼照，李元玲S身材曲線全都露，美胸、蠻腰一覽無遺，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

照片中，李元玲不懼寒冬、頂著微濕長髮，在下雪的露天泳池中豪穿紅色比基尼，李元玲對鏡頭露甜笑放電，更吸睛的是，她的C級美胸、小蠻腰和一雙白嫩長腿全都露，而李元玲胸前的蝴蝶結，讓她更添性感氛圍，也吸引網友直呼：「想拆禮物」、「好靓 聖誕美人」、「好性感」。

李元玲不只比基尼照吸睛，身高170公分、45公斤的她，身材火辣又勻稱，就連李元玲穿深U貼身長裙、粉色小洋裝，也一樣辣度爆表，李元玲放送福利，凹凸有致的身材區線讓網看傻。

但也因人紅是非多，李元玲日前就遭酸民質疑，她的美照全是靠P圖，對此，李元玲則霸氣說：「其實他們只是不願意相信這就是真正的我」，李元玲強調，她不喜歡把自己的身材P到不像自己「照片中的我是怎樣，現實生活的我就是這個樣，靠努力把自己練成想要P的角色，才有滿足感。」李元玲還霸氣向酸民喊話：「酸民可以繼續酸，因為他們不曾為自己努力，只能靠酸別人來抬高自己。」高EQ回擊吸引粉絲留言狂讚。