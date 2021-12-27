印度Tamil Nadu邦的一名官員表示，由於上周一個大規模的食物中毒事件，iPhone製造商的富士康工廠關閉時間將再延長3天。

官員表示，原先估該1.7萬名員工的工廠在周一恢復生產，現在則預計延3天，周四將有1萬名工人恢復生產。而邦政府已經對工人宿舍進行檢查。

上周有250名該工廠女員工因食物中毒，不得不接受治療，之後爆發抗議事件，一些抗議者遭印度警方逮捕。

此一事件讓人關注工廠工人的生活條件，他們大多是婦女，居住在富士康清奈市(Chennai)工廠附近的旅館。

印度官員表示，包括富士康和提供食品和生活設施的11家承包商都被召見開會。該官員未被授權就該事件發言，並且拒絕透露姓名。

印度地方邦政府已經要求富士康，檢視為工人提供的服務，包括宿舍、食物、水電供應、工業安全，衛生單位還要求提供電視、圖書館、室內遊戲等。

分析師預計此一事件對蘋果的影響微乎其微，但是長期看來，這家工廠具有戰略意義，在美中衝突之下，蘋果試圖減少對中國的依賴。

此為蘋果印度廠第二次出現騷動。2020年12月緯創旗下一家工廠因合約問題，員工稱未支付工資，而損毀工廠設備和車輛。