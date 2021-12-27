新冠肺炎疫情衝擊下，國人雖然無法出國，但2022台灣燈會在高雄與國際重要的燈節、光節、藝術節串聯，邀請許多國際精彩作品展出，讓無法出國的國人一解出國之癮，27日公布衛武營首件國際作品「Arc Zero Eclipse 弧 零：月食」美不勝收。

副市長史哲表示，「2022台灣燈會在高雄」以愛河灣及衛武營為雙主場，其中衛武營作品多結合多元地景與都會森林生態，先前已公布的森林光影劇場「湖映森光」及湖畔虹彩花叢「植光·花」的測試畫面，引起民眾熱議。

史哲提到，衛武營首件亮相國際作品是來自澳洲籍藝術家James Tapscott「Arc Zero」系列創作，自2017年於日本北阿爾卑斯國際藝術祭發表後，藝術裝置已在8個不同的國家以不同的形式展出。「Eclipse月食」是Arc ZERO系列中的首件長久設置於高雄的藝術作品。

James Tapscott表示，水和光是「Arc ZERO-Eclipse」作品中的兩個主要元素，作品搭建在水岸邊，利用水中倒影創造一個完整對稱的圓形霧環，在夜間像火一樣發光，彷若一個圓懸停在空中，模糊了它所在空間的地平線，平衡與整體性是這個作品特色，也象徵尋求人與人、人與自然的共存感及和諧感。

高市觀光局長周玲妏說，作品測試時即吸引許多民眾拍攝上傳臉書、IG，藝術家透過簡潔的半圓線條將與衛武營北湖的水面倒映而成圓，搭配光及水霧的交織構成，白天時與公園中的綠意及湖面的粼粼波光相互呼應，夜晚猶如開啟奇幻的隧道入口，引導觀眾深入衛武營自然的祕境。